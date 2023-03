A Hong Kong organizzata prima protesta dopo il Covid, ma con regole rigide

Decine di persone hanno partecipato alla prima manifestazione autorizzata di Hong Kong contro il governo dopo l'abolizione delle principali restrizioni del COVID-19, sottoponendosi a regole molto rigide e senza precedenti, tra cui indossare un badge numerato al collo. Le regole stabilite dalla polizia, che ha addotto motivi di sicurezza, sono arrivate in una fase in cui l'hub finanziario promuove il suo ritorno alla normalità dopo anni di controlli anti-virus e turbolenze politiche.

La manifestazione di domenica contro la proposta di bonifica e la costruzione di impianti di trattamento dei rifiuti è stata la prima marcia di questo tipo approvata dalla polizia dopo che la città ha eliminato il mandato di maschera e i limiti di distanza sociale. Tuttavia, gli organizzatori hanno dovuto rispettare i requisiti della polizia, come l'adozione di misure per garantire che il numero di partecipanti non superasse l'affluenza prevista di 100 persone e la richiesta di una prova di "ragionevole scusa" per i manifestanti che indossavano maschere durante l'evento.