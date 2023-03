A Monza una ragazza di 18 anni è morta dopo una serata a casa di un'amica

Una diciottenne è stata trovata priva di sensi lunedì mattina a casa di un'amica nel centro di Monza dopo una serata tra coetanei, al termine della quale, secondo le testimonianze, si sarebbe addormentata normalmente. Nonostante il trasporto d'urgenza all'ospedale San Gerardo, è stato constatato il decesso per arresto cardiocircolatorio. Nell'abitazione sono stati trovate bottiglie di superalcolici e psicofarmaci, non è chiaro quante persone abbiano partecipato alla festa. Si attende l'autopsia per accertare le cause della morte, sulla quale indaga la Procura.