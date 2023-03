A Piazza Armerina il Terzo Forum internazionale per la “Pace, la Sicurezza e la Prosperità”

Si tiene dal 27 al 29 marzo a Piazza Armerina, in provincia di Enna, la kermesse internazionale sulla pace, sicurezza e prosperità. Per la tre giorni siciliana si prevedono mille partecipanti tra studenti, universitari, cadetti di accademie e collegi militari, affiancati da accademici, professionisti militari e di pubblica sicurezza, operatori di pace e leader politici. Per discutere di Pace positiva e disinformazione.

Sono giunti a seguito di un bando 70 contributi (50 saggi e 20 video) dagli studenti di 10- 12 anni di Italia, Usa, Canada, Romania e Polonia. Si aprono così le manifestazioni dell’ottantesimo anniversario dello Sbarco alleato in Sicilia nel 1943.