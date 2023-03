A Rainews.it Stefano La Rovere, l'italiano a capo di robotica e tecnologie avanzate di Amazon

L'azienda americana ha investito 400 milioni di euro, negli ultimi tre anni, in ricerca e sviluppo nel campo dell'automazione e nell'implementazione di nuove tecnologie nei suoi centri di distribuzione come supporto ai dipendenti nello svolgimento delle loro mansioni e nello stesso tempo si sono aperti anche nuove tipologie di lavoro che bilanciano quelle che potrebbero essere le perdite di posti di lavoro derivanti dall'automazione.

Dietro questo investimento c'è il team europeo di Advanced Technology dell'azienda. Creato nel 2019, si concentra in particolare sullo sviluppo di hardware e software e sui test tecnologici per la robotica industriale, i veicoli autonomi, l'imballaggio automatizzato e le tecnologie di smistamento per i centri di distribuzione . Il team lavora presso lo European Innovation Lab di Amazon con sede a Vercelli, in Italia, e si è già occupato dell'introduzione di oltre 550 nuove tecnologie in più di 70 centri di distribuzione in Europa in tre anni, tra cui postazioni di smistamento automatico, sollevatori di tote e veicoli a guida autonoma. Ed è questo il fiore all'occhiello del lavoro svolto da Stefano La Rovere che oramai vive in giro per il mondo tra i vari stabilimenti e coordina lo sviluppo tecnologico del gruppo con grande attenzione alla robotica e all'intelligenza artificiale. In una pausa dell'intervista confessa “Da piccolo dicevo che volevo fare il creatore, l'inventore” e definisce questa sua avventura lavorativa “ la possibilità di lasciare un'impronta”. E in effetti parla dei robot che ha sviluppato come dei figli. Ed è anche orgoglioso di aver portato come partner, nella grande azienda americana, piccole imprese italiane gioielli nella produzioni di macchine robotiche.