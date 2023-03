A Roma il ministro Le Maire: "Dobbiamo consolidare aziende franco-italiane"

In visita a Roma Bruno Le Maire, ministro francese dell'Economia, delle Finanze e della Sovranità industriale e digitale. Nella capitale partecipa a diversi incontri istituzionali, tra gli altri, con Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia e delle Finanze e Adolfo Urso, ministro delle Imprese e il Made in Italy.

"Vogliamo e dobbiamo andare avanti insieme" per “trovare una posizione comune sulla risposta all'”Inflaction reduction act" di Biden e sul modo di costruire un'industria europea sovrana", afferma Le Maire, in un'intervista a Repubblica in vista dell'incontro di oggi con il ministri Urso e Giorgetti.

"Dobbiamo andare avanti insieme e vogliamo andare avanti insieme", ha aggiunto Le Maire, specificando che sui progetti industriali comuni "dobbiamo consolidare le aziende franco-italiane esistenti che sono modello di successo. Dobbiamo anche anche essere capaci di aprire nuove aree di cooperazione, penso all'intelligenza artificiale e alle nostre ambizioni spaziali. E' evidente che dobbiamo pensare al futuro dei lanciatori spaziali europei. Anche su questo vogliamo lavorare in stretta collaborazione con l'Italia".