A Torino è stata impiantata per la prima volta una nuova valvola, a cuore battente

La valvola mitralica si trova nella parte sinistra del cuore ed è una valvola d’ingresso. Si apre per permettere al sangue di entrare nel ventricolo sinistro (la principale camera pompante del cuore) e si chiude per impedire al sangue di ritornare indietro.

La cardiochirurgia ha segnato un avanzamento importante, con il primo impianto a cuore battente nell'uomo di una nuova protesi mitralica transcatetere, effettuato con successo all' ospedale Molinette di Torino .

La nuova protesi si chiama Epygon ed è un progetto italo-francese. Per posizionare questa protesi non serve ricorrere alla tradizionale circolazione extracorporea, la tecnica adotatta in quello che si definisce "intervento a cuore aperto”. Si tratta di procedure chiamate “transcatetere”, che vengono effettuate da gruppi specializzati, chiamati Heart Team.

Questa tecnica è già applicata in tutto il mondo sulla valvola aortica per pazienti molto anziani o ad alto rischio operatorio. Applicarlo sulla valvola mitrale è molto più difficile perché l’anatomia di questa valvola è molto più complessa.