A Viterbo appare una svastica contro Elly Schlein, Meloni: "Atto vergognoso e indegno"

Una svastica e una scritta contro la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein sono apparse a Viterbo, lungo un muro in via delle Fortezze. "Schlein la tua faccia è già un macabro destino", è stato scritto sopra una svastica. Le forze dell'ordine sono al lavoro per risalire agli autori.

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, esprime subito la sua solidarietà alla neo-segretaria del Pd, vittima di un atto vergognoso e indegno. La scritta offensiva accompagnata dal disegno di una svastica su un muro nella città di Viterbo è un “gesto da condannare con assoluta fermezza”. Così in una nota Palazzo Chigi.

La solidarietà alla segretaria del partito d'opposizione italiano arriva da tutto il mondo politico italiano.