"Abbiamo gli stessi obiettivi", l'incontro Putin-Xi è una sfida all'Occidente

Il presidente russo Vladimir Putin ha accolto calorosamente il leader cinese Xi Jinping al Cremlino: una visita pensata in primo luogo per dimostrare all'occidente che gli sforzi per isolare la Russia sono falliti. Le due potenze hanno parlato del viaggio di Xi a Mosca come di un'opportunità per approfondire la loro "amicizia senza limiti". La Cina guarda alla Russia come fonte di petrolio e gas per la sua economia affamata di energia e come partner per resistere a quello che entrambi considerano essere il dominio degli Stati Uniti d'America negli affari globali.

TASS / IPA Xi Jinping all'aeroporto Vnukovo di Mosca

Ad accogliere Xi all'aeroporto Vnukovo di Mosca era stato il vice primo ministro Dmitry Chernyshenko, come da protocollo russo che non prevede che sia il presidente a presenziare all'arrivo deii capi di stato e di governo Al Cremlino, i due leader si sono stretti la mano prima di sedersi e fare brevi dichiarazioni all'inizio dell'incontro, chiamandosi reciprocamente “caro amico” e scambiandosi complimenti. Putin si è congratulato con Xi per la sua rielezione e ha espresso la speranza di costruire legami ancora più forti. Ha anche elogiato il "colossale balzo in avanti" della Cina sotto la guida di Xi, aggiungendo di provare un po' di invidia, un'osservazione che ha strappato un sottile sorriso a Xi. “La nostra cooperazione nell'arena internazionale contribuisce indubbiamente a rafforzare i principi fondamentali dell'ordine globale e del multipolarismo”, ha aggiunto il presidente russo. Xi ha risposto dicendosi sicuro che Putin avrebbe ricevuto un forte sostegno nelle elezioni presidenziali del prossimo anno, anche se il leader russo non ha ancora dichiarato la sua intenzione di candidarsi. Ha poi detto che Mosca e Pechino "condividono gli stessi obiettivi o alcuni obiettivi simili. Abbiamo compiuto sforzi per la prosperità dei nostri rispettivi paesi, possiamo cooperare e lavorare insieme per raggiungere i nostri obiettivi", ha detto il presidente cinese al leader del Cremlino.