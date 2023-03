Accoltellato a Terni un ragazzo di 16 anni. Denunciato un 14enne. S'indaga su lite nata per droga

Due i fendenti, uno di striscio e l'altro diretto, al torace e alla spalla. Un ragazzino di 16 anni è stato ferito sulla parte sinistra del corpo giovedì 16 marzo a Terni in strada della Civitella, nel quartiere di borgo Bovio. Ha riportato lesioni giudicate guaribili in 25 giorni.



A seguito delle indagini condotte dai Carabinieri di Terni, il presunto aggressore, un quattordicenne, è stato denunciato per lesioni personali aggravate alla procura della Repubblica presso il tribunale dei minorenni di Perugia. Secondo quanto ricostruito l'episodio sarebbe avvenuto durante una lite fra i due giovanissimi.

Inizialmente il giovane aggredito avrebbe cercato di giustificarsi con i genitori e i sanitari dell'ospedale 'Santa Maria', collegando le ferite a cause accidentali. Poi, incalzato, ha ammesso di essere stato accoltellato e le indagini hanno consentito, la sera stessa, di identificare il 14enne, anche lui residente a Terni. Nel corso delle perquisizioni quest'ultimo è stato trovato in possesso di una dose di hascisc che ha fatto scattare l'ulteriore segnalazione all'autorità giudiziaria.



Le motivazioni alla base della lite e quindi dell'aggressione sarebbero connesse allo spaccio di stupefacenti fra minorenni, ma gli inquirenti sono ancora al lavoro per fare piena luce sull'accaduto.

Nei mesi scorsi lo stesso 16enne era stato picchiato nella zona di Rocca San Zenone e sono al vaglio eventuali collegamenti fra quell'episodio e i fatti di giovedì sera.