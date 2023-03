L'ad di TikTok sotto torchio al Congresso Usa: i dubbi sull'indipendenza dalla Cina

Ieri per oltre 5 ore l'amministratore delegato della cinese TikTok, Shou Zi Chew ha affrontato il Congresso Usa, assicurando che la sua società è "libera da qualsiasi manipolazione" da parte del governo cinese.



TikTok, un'app usata da 150 milioni di americani, è diventata una sorta di simbolo delle tensioni tra Usa e Cina, unendo dem e repubblicani a Washington, i quali l'accusano di essere usata da Pechino per rubare dati sensibili negli Stati Uniti.



Prima dell'audizione di Chew il ministero del Commercio cinese - come ricostruisce l'Agi - ha contrastato con veemenza la richiesta degli Usa di separare il braccio statunitense di TikTok dalla sua proprietà cinese di ByteDance.



"Forzare la vendita di TikTok danneggerà gravemente la fiducia degli investitori di tutto il mondo, compresa la Cina, sugli investimenti negli Usa" ha detto Chew.



"La piattaforma dovrebbe essere vietata", ha affermato Cathy McMorris Rodgers, parlamentare repubblicana, la quale ha aperto l'interrogatorio di Chew chedendogli se poteva affermare "con certezza al 100%" che il governo cinese non potesse utilizzare TikTok o ByteDance per sorvegliare gli americani o manipolare i contenuti che gli americani vedono.



Chew ha replicato che la società si è impegnata a proteggere i dati degli utenti statunitensi da "tutti gli accessi stranieri indesiderati" e manterrà i contenuti "liberi da qualsiasi manipolazione da parte di qualsiasi governo".



"Se non puoi dirlo sicuro al 100%, lo prendo come un 'no'", ha ribattuto Rodgers. "Non ho alcuna fiducia nella tua affermazione secondo cui ByteDance e TikTok non sono legati al (Partito Comunista Cinese)".



Chew ha affermato che TikTok sta spendendo 1,5 miliardi di dollari per creare il 'firewall' dei dati statunitensi, lasciando "i dati americani archiviati sul suolo americano da una società americana supervisionata da personale americano".



Quando tale processo sarà completato, ha affermato, eliminerà la preoccupazione dei legislatori secondo cui alcuni dati degli utenti di TikTok potrebbero essere soggetti alla legge cinese.



Alla domanda su una possibile vendita, Chew ha detto di non ritenere che un cambio di proprietà migliorerebbe la sicurezza e la protezione degli americani.



Intanto Londra rende noto che TikTok non sarà più accessibile dalla rete internet e da tutti i dispositivi del Parlamento britannico. Lo riporta Sky News Uk citando un portavoce del Parlamento.



La decisione di seguire l'esempio del governo, che ha già bloccato l'accesso all'app cinese per i funzionari, è stata annunciata dalle commissioni della Camera dei Comuni e della Camera dei Lord con la precisazione che si tratta di una misura di sicurezza cyber. I parlamentari potranno continuare a utilizzare TikTok sui dispositivi personali che non sono connessi al Wi-fi del Parlamento.