Addio Rino Icardi, voce storica di radio Rai e di "Tutto il calcio minuto per minuto"

Fuoriclasse del giornalismo, voce inconfondibile di radio RAI. E' venuto a mancare oggi a Roma all'età di 85 anni Rino Icardi. Una firma e un'anima della radio, uno dei grandi insieme a Bortoluzzi, Ameri, Ciotti, Provenzali, Cucchi, una grande passione per lo sport.

Rino Icardi è stato tra i fondatori della storica trasmissione Tutto il calcio minuto per minuto, anche per questo resterà immortale icona tra gli appassionati. Seguì molte edizioni del Giro d'Italia, così come Europei e dei Mondiali di calcio e si occupò di automobilismo, ma la sua grande passione era l'ippica. Diceva che quest'ultimo è l'unico sport in cui c'è un rapporto tra un essere umano e un altro essere vivente.

Autore di importanti reportage come quello sui Giochi di Monaco del ‘72 e sulla strage al villaggio olimpico, seguì nel ’78 in Vaticano l'elezione di papa Giovanni Paolo II, e coordinò da giornalista caporedattore del Giornale Radio 2 la copertura informativa di tragici eventi all'inizio degli anni '80, come la strage di Bologna.

Nato e cresciuto ad Alessandria, lì da studente fu tra i fondatori di uno dei primi giornali studenteschi, nello stesso liceo frequentato da Umberto Eco, il liceo classico Giovanni Plana. Poi il lavoro alla Gazzetta dello sport prima di approdare alla RAI.

Riccardo Cucchi su Twitter lo ricorda così: “Un vero maestro. A lui debbo molto personalmente. Mi ha insegnato a fare questo mestiere. Con l'esempio e con la passione. Una voce indimenticabile. Radiofonica come poche, dalle giuste vibrazioni, dai toni caldi e coinvolgenti. E con l'attenzione alle parole. Addio Rino”