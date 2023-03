Affonda un altro barchino al largo di Lampedusa, messi in salvo 42 migranti. Hotspot al collasso

Continuano gli sbarchi a Lampedusa. Nella serata di ieri un barchino con a bordo 42 migranti è naufragato a largo delle coste. Grazie all'intervento di un peschereccio tunisino e successivamente della guardia costiera i migranti sono stati tratti tutti in salvo. Il barchino è affondato qualche minuto dopo il salvataggio. Diversi migranti, originari di Camerun, Costa d'Avorio e Nigeria, sono stati portati al poliambulatorio perché in forte ipotermia. Non risultano dispersi. Complessivamente solo ieri sono stati 1.869 i migranti giunti a Lampedusa.

E l'hotspot di Lampedusa è al collasso. Nella struttura, dopo la raffica di arrivi delle ultime ore, oltre 2.200 in poco più di 24 ore, questa mattina erano presenti 2.624 ospiti a fronte di una capienza di 400 posti. La prefettura di Agrigento, d'intesa con il Viminale, lavora senza sosta ai trasferimenti per alleggerire la pressione sul centro, dove le condizioni per i migranti che arrivano dopo difficili traversate in mare sono critiche. Ogni sforzo, però, sembra essere vanificato dagli sbarchi continui che costringono forze dell'ordine, operatori sanitari, volontari a un vero e proprio tour de force.

Ieri sera in 407 sono stati imbarcati sul traghetto di linea che all'alba di oggi ha raggiunto Porto Empedocle. Questa mattina altri 150 dovrebbero lasciare l'isola a bordo della nave Diciotti. Le cattive condizioni meteomarine, però, rischiano di rendere impossibili i trasferimenti a bordo delle navi di linea.