Agguato al distributore di benzina a Roma: ucciso un 51enne

Nuovo omicidio in strada a Roma. Un uomo, Luigi Finizio, 51 anni, italiano, è stato ucciso intorno alle 19.30 in via dei Ciceri, all'incrocio con via degli Angeli, nella periferia romana di Torpignattara. La vittima si trovava ferma ad un benzinaio quando è stato raggiunto da vari colpi di arma da fuoco, di cui alcuni al torace. Gli aggressori si sono dati alla fuga. Inutili i soccorsi, l'uomo è morto sul colpo. Sulla vicenda indagano gli agenti della Squadra mobile che hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza di zona. Da quanto risulta la vittima avrebbe precedenti per droga.

Quello di stasera è il terzo omicidio nella capitale negli ultimi giorni. Venerdì nella zona di San Giovanni è stato ucciso Emanuele Costanza, chef noto come Manuel Costa e titolare dell'osteria degli Artisti. Per questa vicenda è in carcere Fabio Giaccio, il 43enne di origini napoletane, reo confesso.