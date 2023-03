Al Metropolitan Museum le "Ballerine russe" di Degas diventano "ucraine"

Era già successo alla National Gallery di Londra: il quadro intitolato “Danzatrici russe” di Degas è diventato “Danzatrici ucraine” perché, come raccontato dal Guardian, un membro dell’Education department della galleria aveva sollevato la polemica (poi riportata su Instagram da un ucraino residente a Londra) sulla nazionalità delle danzatrici dipinte dal pittore francese e sul comune errore di attribuzione di certe opere dovuta ad una “interpretazione pigra e all’etichettatura errata dell’arte e del patrimonio ucraino”. Ovvero: a quanto riporta il giornale, ci sarebbe sempre stata una tendenza a definire “russo” anche il patrimonio di altri Paesi dell’ex URSS, per via di una forma di generalizzazione culturale.

Adesso, al Metropolitan Museum di New York il titolo del quadro del 1899 di Edgar Degas, “Ballerine russe” è stato cambiato in “Ballerine in costumi ucraini”, perchè "Il pensiero accademico si sta evolvendo rapidamente - ha detto il direttore del Met Max Hollein in un comunicato - spinto da una maggiore consapevolezza e attenzione nei confronti della storia e cultura ucraina da quando è iniziata l'invasione russa nel 2022". Scrive il New York Times citando il sito internet del museo americano.