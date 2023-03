A Milano scendono in piazza le famiglie Arcobaleno: "Giù le mani dai nostri figli"

Ci sono le bandiere colorate, palloncini, mamme e mamme, papà e papà che tengono per mano i figli: a Milano, in piazza della Scala, oggi sono di scena le Famiglie Arcobaleno per la manifestazione contro lo stop alla trascrizione degli atti di nascita dei figli di coppie omogenitoriali. Al corteo sarà presente anche l'attivista e volto televisivo Vladimir Luxuria.

Il presidio è stato organizzato da Famiglie Arcobaleno, Cig Arcigay Milano e I Sentinelli di Milano “contro - hanno spiegato gli organizzatori nei giorni scorsi - questo atto che sancisce di fatto l'inizio di una persecuzione di Stato nei confronti della comunità Lgbtq+ e che colpisce ancora una volta chi invece avrebbe bisogno di più tutele”.

Una circolare della Prefettura di Milano, su sollecitazione di una direttiva del Viminale, e che fa riferimento alla sentenza della Cassazione del dicembre 2022, ha portato alla richiesta da parte del prefetto meneghino, Renato Saccone, di interrompere il riconoscimento dei figli di coppie omogenitoriali. A Milano, dal 2018 queste stesse famiglie avevano la possibilità di trascrivere il certificato di nascita estero in Comune, sulla sulla base di una ordinanza sindacale del primo cittadino Beppe Sala.

"Oggi siamo qui a fianco di tutti coloro sono dalla parte dei bambini e delle bambine, tutte. E' per loro che chiediamo il riconoscimento di pieni diritti, indipendentemente da come sono venuti al mondo. Giù le mani dai nostri figli e dalle nostre figlie" afferma la responsabile 'liberta' & diritti' di Sinistra Italiana, Marilena Grassadonia.

“Basta alle menzogne da parte di chi, da ogni schieramento politico - prosegue l'esponente Lgbt - continua ad avvelenare i pozzi confondendo i piani e mistificando la realtà. Chi strumentalizza il tema della 'Gestazione per Altri' fa solo propaganda, non riconoscendo di fatto la necessità di tutelare bambini in carne e ossa che esistono”.