Al via il G20 in India: Blinken non incontrerà i ministri di Russia e Cina

Il segretario di Stato americano Antony Blinken, arrivato in serata in India, ha avvertito di non avere in programma di incontrare il suo omologo russo Sergei Lavrov durante questa due giorni di incontri tra i ministri degli Esteri del G20, in mezzo alle tensioni dovute alla guerra in Ucraina. Gli Stati Uniti ritengono che i ministri degli esteri del G20 condanneranno l'invasione russa dell'Ucraina, ha dichiarato mercoledì un alto funzionario che accompagna Blinken. "Penso che quello sarà il linguaggio della maggioranza, se non della stragrande maggioranza, del G20 che continua a opporsi alla guerra della Russia" in Ucraina, ha detto ai giornalisti il ​​funzionario a bordo della aereo che conduce Blinken a Nuova Delhi.

Dall'Uzbekistan dove era in visita mercoledì, il capo della diplomazia americana ha anche indicato di non avere intenzione di incontrare il ministro degli Esteri cinese, Qin Gang, a New Delhi. Già sabato la riunione dei ministri delle finanze del G20 aveva messo in luce le profonde divergenze sull'Ucraina che avevano impedito di raggiungere un accordo su una dichiarazione congiunta, visto che Mosca e Pechino si erano rifiutate di convalidare i paragrafi che citavano questo conflitto.

Russia: Lavrov userà la sua partecipazione al G20 per attaccare l'Occidente

Il ministro degli Esteri russo Lavrov è arrivato martedì sera in India, un Paese che vanta una lunga amicizia con la Russia e che non ha condannato l'invasione dell'Ucraina. Serghei Lavrov, afferma il ministero degli Esteri russo in una nota, userà la sua partecipazione al G20 per attaccare l'Occidente. "La politica distruttiva degli Stati Uniti e dei suoi alleati ha già spinto il mondo sull'orlo della catastrofe, ha causato una battuta d'arresto nello sviluppo socio-economico e ha gravemente peggiorato la situazione dei Paesi più poveri", si legge nel comunicato.

Segno del clima gelido che si è ormai cristallizzato tra Washington e Mosca, Antony Blinken non siede nella stessa stanza con Sergei Lavrov dall'incontro del G20 a Bali, in Indonesia, a luglio. Il loro ultimo faccia a faccia risale al gennaio 2022, poche settimane prima dell'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, il 24 febbraio 2022. Da allora Blinken e Lavrov si sono parlati al telefono, ma non per discutere di questo argomento.

Meloni in India per rafforzare cooperazione bilaterale

Attesa in India anche la premier italiana Giorgia Meloni che arriverà domani mattina per rafforzare la collaborazione bilaterale con il gigante asiatico, in particolare con la firma di un accordo nel settore della Difesa che, secondo fonti ufficiali citate dal quotidiano The Indu, "avrà una cornice che consentirà altre intese fra i governi dei due Paesi".

"Durante la visita si terrà una tavola rotonda dedicata agli affari e copresieduta dal vice premier e ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, e dal ministro dell'Industria e del Commercio (indiano), Shri Piyush Goyal". Tajani accompagna infatti Meloni in questa trasferta e parteciperà anche alla riunione ministeriale del G20.

Meloni e Modi si sono già incontrati il 16 novembre scorso a margine del G20 di Bali. E in quella occasione il premier indiano ha invitato il presidente del Consiglio in India, come ospite d'onore del Raisina Dialogue. La visita è la prima di un capo di governo italiano in India dopo quella del presidente Giuseppe Conte nel 2018.