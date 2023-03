Al via lavori dell'Assemblea Nazionale del Popolo, il discorso premier uscente Li Keqiang

Si sono aperti a Pechino i lavori annuali dell'Assemblea Nazionale del Popolo, l'organo legislativo del parlamento cinese. Alla Grande Sala del Popolo, su piazza Tiananmen, nel centro di Pechino, i lavori si sono aperti con la relazione del primo ministro uscente, Li Keqiang, sul lavoro del governo. È l'ultima volta per Li Keqiang dopo che è stato escluso dalla lista di membri del Comitato Centrale del Pcc, a ottobre scorso. Li Keqiang è destinato al ritiro dalle cariche pubbliche, a sostituirlo alla guida del governo, potrebbe essere Li Qiang, l'ex segretario del partito di Shanghai, asceso a ottobre scorso alle alte sfere del Comitato Permanente del Politburo, e in seconda posizione nella gerarchia, dopo il segretario generale Xi Jinping.

Obiettivo di crescita attorno al 5%

La Cina fissa "attorno al 5%" l'obiettivo di crescita nel 2023, lievemente al di sotto dell'obiettivo fissato per lo scorso anno, "attorno al 5,5%", non raggiunto a causa delle linee restrittive della politica di zero Covid. Lo scorso anno, la crescita della Cina è stata solo del 3%, ai minimi da oltre quaranta anni.

12 mln posti di lavoro, inflazione attorno al 3%

La Cina punta alla creazione di 12 milioni di posti di lavoro nelle città mantenendo il tasso di disoccupazione nelle aree urbane attorno al 5,5%, e a contenere la crescita dell'inflazione attorno al 3% nel 2023. L'obiettivo riguardante il tasso di occupazione è più ambizioso di quello fissato lo scorso anno, quando la Cina fissò in 11 milioni i nuovi posti di lavoro nelle aree urbane, mentre rimane inalterato l'obiettivo riguardante l'inflazione. "Occorre rafforzare la priorità data all'occupazione", ha detto il premier, ed è "encomiabile" che un Paese con 1,4 miliardi di abitanti mantenga un tasso di occupazione stabile. Già nei giorni scorsi, il governatore uscente della People's Bank of China, Yi Gang, aveva definito "moderato" il livello di inflazione generale della Cina e "generalmente controllabili" le pressioni inflazionistiche e aveva promesso un "forte sostegno" della banca centrale alla crescita della Cina dopo la fine della politica di zero Covid.

Taiwan: No indipendenza, ma "riunificazione pacifica"

La Cina deve opporsi ai tentativi di indipendenza di Taiwan e promuovere la "riunificazione pacifica" dell'isola. Dobbiamo prendere "misure risolute", ha detto il primo ministro contro l'indipendenza di Taiwan e promuovere la riunificazione di Taiwan alla Cina.

Il budget della difesa cresce del 7,2%. Intensificare la preparazione militare

La Cina prevede un aumento del budget destinato alla Difesa del 7,2% nel 2023, lievemente al di sopra dell'obiettivo di una crescita del 7,1% fissato lo scorso anno e anche alla crescita prevista del Pil di quest'anno. Il budget è fissato a 1.560 miliardi di yuan (230 miliardi di dollari). Si tratta della crescita del bilancio della difesa più alta dal 2019 che ha portato la Cina ad avere ormai stabilmente il secondo budget militare più ingente del mondo (poiché l'Unione Europea non ha un bilancio della difesa comune), e pur sempre meno di un terzo di quello statunitense che prevede per il 2023, 858 miliardi di dollari, in rialzo dell'8% sul 2022. La Cina deve poi intensificare la preparazione al combattimento delle proprie Forze Armate e la propria strategia militare ha detto il premier uscente.