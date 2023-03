Al via le esercitazioni militari congiunte di Stati Uniti e Corea del Sud: la risposta di Pyongyang

La tensione nella penisola coreana torna alta dopo che Seul e Washington hanno dato il via alle più grandi manovre militari congiunte degli ultimi cinque anni. La Corea del Nord, che ha definito le esercitazioni come “prova d'invasione” e che ha annunciato "misure di deterrenza più efficaci e potenti", ha testato due missili lanciati da un sottomarino come forma di protesta.

Il sottomarino "8.24 Yongung" ha "lanciato due missili strategici dalle acque al largo della baia di Kyongpho, nel Mare orientale di Corea", ha scritto l'agenzia di stampa nazionale KCNA. "L'esercitazione ha espresso chiaramente l'invariabile posizione dell'Esercito del popolo coreano su un persistente controllo della situazione attuale in cui gli imperialisti Usa e le forze-fantoccio sudcoreane stanno, in maniera sempre più scoperta, tenendo le loro manovre militari contro la Repubblica democratica popolare di Corea".

La rabbia nordcoreana per le manovre è stata ribadita inoltre da un comunicato del ministero degli Esteri. "La Repubblica democratica popolare di Corea dichiara ancora una volta ancora che prenderà le più dure misure di reazione contro le trame maligne degli Usa e dei loro seguaci per difendere la sovranità nazionale e i suoi diritti e interessi", si legge nella nota.