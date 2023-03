Alarm Phone, 500 persone su barcone in difficoltà: "Mandate subito i soccorsi"

" Alarm Phone è in contatto con circa 500 persone su un barcone partito dalla #Libia , ci ha chiamato dall'area SAR italiana. Abbiamo allertato le autorità competenti. Non perdete tempo: mandate subito i soccorsi!". Lo scrive sui Twitter Alarm Phone, il servizio telefonico che riceve le richieste di soccorso nel Mediterraneo.

Alarm Phone, che cos’è

La linea di emergenza per le traversate via mare è un contatto in supporto alle operazioni di salvataggio, non un numero per salvataggi. “Non siamo fisicamente presenti nel Mediterraneo -si legge nel sito - e non abbiamo imbarcazioni né elicotteri”. E suggerisce la procedura da seguire “se siete in difficoltà o in pericolo, o se le autorità stanno effettuando un respingimento”.

La procedura

Il progetto Watch The Med Alarm Phone creato nell’ottobre del 2014 da reti di attivisti e attori della società civile in Europa e Nord Africa, indica una procedura da seguire in caso di richiesta di aiuto: