Alcaraz tritatutto: batte Medvedev in due set e conquista la vetta della classifica

Lo spagnolo Carlos Alcaraz ha sconfitto il russo Daniil Medvedev vincendo il suo primo titolo del Masters 1000 di Indian Wells. Un trionfo che gli ha permesso di riconquistare la posizione di numero uno del mondo ATP precedentemente detenuta da Novak Djokovic.

Alcaraz ha travolto Medvedev, anche lui ex numero uno del mondo, per 6-3, 6-2 in soli 70 minuti di gioco, tra lo stupore dei quasi 16.000 spettatori che lo hanno sostenuto sul secondo campo più grande del mondo. A 19 anni, il prodigio di El Palmar (Murcia) vanta tre trofei Masters 1000 e un Grande Slam, vinto a settembre agli US Open quando ha raggiunto per la prima volta la vetta dell'ATP.

Il tennista russo Medvedev ha dichiarato di non conoscere le ragioni per cui non è riuscito a competere al meglio nella sua prima finale di Indian Wells. "Non ho giocato il mio miglior tennis e lui ha giocato molto bene, questo purtroppo succede a volte nel tennis", ha spiegato. "Perché non ho giocato al meglio? Non lo so. Forse è stata la sua palla. Forse il vento, oggi era piuttosto ventoso, e per lui è stato più facile passare attraverso questo vento - ha osservato - sono deluso dal risultato, ma la settimana è stata incredibile. Raggiungere la finale a Indian Wells, su un campo duro che sembra argilla, è un buon risultato per me", ha concluso il russo, che ha visto interrompersi una sequenza di vittorie di 19 partite.