Allarme clima, diverse le reazioni. Timmermans: "Responsabili politici facciano scelte difficili"

Per il vicepresidente della Commissione europea responsabile per il clima, Frans Timmermans , la pubblicazione del rapporto dovrebbe fornire "la base per una maggiore ambizione alla Cop 28", la prossima Conferenza sul clima in programma a fine anno a Dubai. Secondo Timmermans, tutti i Paesi dovrebbero aumentare i loro obiettivi di riduzione nazionali, come l'Ue "è pronta a fare una volta completati i negoziati" sul pacchetto clima . Tutti dovrebbero inoltre continuare con l'"eliminazione graduale e senza sosta dei combustibili fossili" dotandosi di "politiche per portare a termine il compito". "Cercare di limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi è di fondamentale importanza per tutta la vita sulla Terra - ha concluso Timmermans - i responsabili politici devono affrontare scelte difficili, ma ogni frazione di grado è importante e ogni passo fa la differenza".

L'atteso e inquietante rapporto sul clima diffuso oggi dall'Ipcc , sotto l'egida dell'ONU, ha evidenziato una volta di più la grave situazione in cui versa la nostra Terra. Il cambiamento climatico ha accelerato e non c'è più tempo da perdere, gli scienziati ha delineato così della linee guida per “disinnescare la bomba a orologeria”, come ha detto il segretario generale dell'ONU Guterres.

Lollobrigida: “Transizione ecologica e tutela economia vadano di pari passo”

E' proprio il pacchetto di interventi per il clima Fit for 55 con cui l'Europa intende vincolare gli Stati ad agire con politiche ecologiche al centro di polemiche in questi giorni. A cominciare dal piano casa green che punta a raggiungere un parco di edifici a zero emissioni entro il 2050. Secondo il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Pichetto Fratin si tratta di un piano che non tiene conto del contesto italiano. Altri esponenti della maggioranza, come il ministro dei trasporti e delle infrastrutture Salvini, hanno più volte parlato di “ideologia green” e di “ambientalismo ideologico”.

Oggi il ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, parlando a margine del Consiglio Ue, ha invocato la sostenibilità economica accanto a quella ambientale. "Dire che noi siamo contro il green è una cosa scorretta, noi siamo a favore della tutela dell'ambiente e anche di una transizione ecologica che però tenga conto che, nel mondo dell'agricoltura, una transizione troppo rapida che non permette soluzioni alternative in Europa ci mette nella condizione di approvvigionarci da Paesi che non rispettano diritti dei lavoratori e l'ambiente".

La sostenibilità ambientale deve essere "parallela a una sostenibilità economica che ci garantisce indipendenza da nazioni che non hanno le nostre stesse regole democratiche", ha sottolineato il ministro, precisando che le "posizioni critiche" del governo italiano "su alcuni provvedimenti" Ue "nascono da questa volontà". "Trovo che non ci sia nulla di strano o paradossale", ha aggiunto.