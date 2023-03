Amazon dimagrisce ancora: via novemila dipendenti nelle prossime settimane

Amazon ha annunciato che eliminerà oltre 9.000 posti di lavoro nelle prossime settimane. I nuovi tagli seguiranno il ciclo di licenziamenti iniziato lo scorso novembre e durato fino a gennaio, per una riduzione di oltre 18.000 posti di lavoro.

I tagli riguarderanno principalmente il cloud computing di Amazon, le risorse umane, la pubblicità e le attività di live streaming di Twitch - una sua sussidiaria - ha spiegato l'amministratore delegato del colosso dell’e-commerce, Andy Jassy, in una nota: “Vi scrivo per condividere che intendiamo eliminare altre 9.000 posizioni nelle prossime settimane. Questa è una decisione difficile ma che riteniamo sia per il bene della società nel lungo termine”. Il titolo di Amazon perde oggi circa l'1,5%.