Ambasciatore Usa: Benyamin Netanyahu sarà presto invitato alla Casa Bianca da Biden

"Credo - ha spiegato - che sarà invitato dopo la Pasqua. Non c'è dubbio che incontrerà Biden. Sono amici da 40 anni". Dalla vittoria nelle elezioni lo scorso novembre, questa è la prima volta che si parla di un viaggio del premier negli Usa .

Il premier Benyamin Netanyahu sarà presto invitato alla Casa Bianca dal presidente Joe Biden . Lo ha detto l'ambasciatore Usa in Israele Tom Nides intervistato dalla Radio Militare .