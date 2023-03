Ambrosini racconta la malattia di suo figlio e diventa testimonial della lotta contro il diabete

Massimo Ambrosini, ex calciatore, dirigente sportivo e commentatore, racconta sui social il calvario del suo bimbo Alessandro, affetto da diabete di tipo 1. “Ogni giorno, più volte al giorno, siamo costretti a iniezioni di insulina”. Spiega che per sconfiggere la malattia “l’unica speranza passa solo ed esclusivamente attraverso la ricerca”. Per questo motivo correrà anche lui maratona Born tu Run a Milano il 2 aprile con 3 ex compagni di squadra insieme alla Fondazione Italiana Diabete .

Ambrosini ricorda che in Italia 200mila persone sono afflitte da questa malattia.