Il viaggio della speranza per milioni d’immigrati latinoamericani diventa un inferno

I flussi migratori all’interno dell’America Latina in questi ultimi anni sono cresciuti vertiginosamente. Le conseguenze della migrazione ricadono principalmente sulle costanti crisi socio-politiche ed economiche. La tragedia della pandemia, gli effetti collaterali della guerra in Ucraina e i disastri naturali hanno dato alla mobilità umana mondiale un carattere nuovo. Il contesto geopolitico latinoamericano, in cui la maggior parte delle democrazie esistenti non riescono ad essere diga di contenimento contro i regimi autoritari, dittatoriali, irrispettosi della vita e dei diritti umani, escludono milioni di persone dalla possibilità di aspirare a migliori condizioni di vita.

La profonda crisi in Venezuela ha costretto all’esodo più grande nella storia dell’America Latina, solo nel 2022, circa 7,1 milioni di venezuelani, di cui oltre l'85% ha optato per spostarsi in un altro paese del continente. Ad accogliere migranti e rifugiati sono stati principalmente i paesi andini: Colombia, Perù, Cile ed Ecuador, con un totale di circa cinque milioni di migranti. Durante il governo dell’ex presidente colombiano Ivan Duque, in piena crisi mondiale pandemica, compiendo un atto umano che diede accoglienza a milioni di disperati, furono regolarizzati oltre 2 milioni di profughi venezuelani in fuga. Sempre nel 2022 circa 250mila immigrati latinoamericani hanno attraversato la pericolosa rotta dalla giungla del Darién, un record rispetto ai 133.000 del 2021. Il Darién, che si estende per 266 chilometri ai confini con la Colombia, è un lungo fiume che attraversa il Panama, noto per essere una delle zone della giungla più pericolose e impenetrabili al mondo. Per molti venezuelani, ecuadoriani, haitiani e cubani è diventato “il viaggio della speranza”. La carovana della “morte”, composta per il 28% da donne, per il 72% da uomini e il 16% da bambini e adolescenti, è diventata per molti un inferno in terra fatto di violenza, tratte, mutilazioni e morte.

I dati dell’UNDESA per il 2020 affermano che i migranti internazionali nel mondo arrivano a 281 milioni; di questi, 43 milioni sono latinoamericani, con un’età media di 30 anni. L’UNHCR nel 2022 ha dichiarato che i richiedenti asilo nel mondo sono 27 milioni; per le Americhe circa 5,1 milioni, di cui 4,4 venezuelani. Infine secondo un recente report dell’ILO, per il 2022, le vittime della tratta di esseri umani/schiavitù moderna arrivano a quasi 50 milioni; di questi, 6,3 milioni sono vittime di sfruttamento sessuale, di cui moltissimi ragazzi e ragazze.

La destinazione dei principali corridoi migratori all'interno e all'esterno della regione rimane gli Stati Uniti d'America. L’anno scorso la polizia di frontiera statunitense ha trovato circa 2,4 milioni di migranti al confine tra Stati Uniti e Messico, il 37% in più rispetto al 2021. La nuova procedura del governo americano "Ordinata, sicura e umana", entrata in vigore qualche mese fa, oltre a consentire l'ingresso di un massimo di 30.000 migranti ogni mese, provenienti da Cuba, Haiti, Nicaragua e Venezuela, inasprirà le restrizioni su coloro che tenteranno di attraversare il confine con il Messico senza la necessaria documentazione. In Europa come negli Stati Uniti o in Messico, molte di queste persone si trovano in una situazione vulnerabile, vivendo in condizioni davvero difficili. La sfida più grande secondo le istituzioni mondiali è quella innanzitutto di salvare vite umane, evitare la globalizzazione dell’indifferenza e dello scarto, per ridare dignità a milioni di persone che cercano una vita più dignitosa. Quindi è necessario affrontare l’immigrazione lavorando in maniera coerente, governi e società civile insieme.