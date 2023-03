"Il mondo si concentra sull'Ucraina e ignora altri crimini", denuncia Amnesty International

“L'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia ha dato luogo a numerosi crimini di guerra, ha generato una crisi energetica globale e ha favorito un'ulteriore frattura di un sistema multilaterale già indebolito. Ha anche messo in evidenza l'ipocrisia degli stati occidentali, che hanno reagito con forza all'aggressione russa ma hanno condonato, o ne sono stati complici, gravi violazioni dei diritti umani altrove”.

Così il Rapporto 2022-2023 di Amnesty International, organizzazione mondiale a difesa dei diritti umani.

Il documento ha per titolo “La situazione dei diritti umani nel mondo” ed è stato presentato oggi. La denuncia più aspra e che attraversa i vari piani di indagine è quella contro i doppi standard dell'Occidente. Le risposte inadeguate alle violazioni dei diritti umani nel mondo hanno 'alimentato impunità e instabilità', come nel caso "dell'assordante silenzio" sulla situazione dei diritti umani in Arabia Saudita, della “mancanza d'azione” rispetto a quella dell'Egitto e del “rifiuto di contrastare il sistema di apartheid israeliano nei confronti dei palestinesi”.

Il Rapporto segnala anche l'uso di 'pesanti tattiche da parte della Cina per impedire l'azione internazionale sui crimini contro l'umanità che ha commesso', così come 'il fallimento delle istituzioni regionali e internazionali, favorito dagli interessi egoisti degli stati membri, di fronte alle migliaia di uccisioni in Etiopia, Myanmar e Yemen'.

“L'invasione russa dell'Ucraina è un esempio agghiacciante di cosa può accadere quando gli stati ritengono di poter aggirare le norme internazionali e violare i diritti umani senza conseguenze”, ha dichiarato Agnès Callamard, segretaria generale di Amnesty International.

“La Dichiarazione universale dei diritti umani venne adottata 75 anni fa, sulle ceneri della Seconda guerra mondiale, per riconoscere universalmente diritti e libertà fondamentali a tutte le persone. Nel caos delle dinamiche dei poteri globali, i diritti umani non possono finire persi nella mischia. Devono guidare il mondo in una navigazione sempre più volatile e in un ambiente pericoloso. Non dobbiamo attendere che il mondo bruci un'altra volta”, ha aggiunto Callamard.

Secondo il rapporto, “vergognosi doppi standard spianano la strada a ulteriori violazioni dei diritti umani'. L'invasione su vasta scala dell'Ucraina 'ha causato una delle peggiori crisi umanitarie ed emergenze dei diritti umani della recente storia europea. Il conflitto ha provocato non solo sfollamenti di massa, crimini di guerra e insicurezza alimentare ed energetica a livello globale, ma ha anche sollevato il tremendo spettro di una guerra nucleare”.

La risposta “è stata rapida”: gli stati occidentali hanno imposto sanzioni economiche a Mosca e inviato assistenza militare a Kyiv, la Corte penale internazionale ha avviato un'indagine sui crimini di guerra in Ucraina e l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha condannato l'invasione russa come atto di aggressione.

“Tuttavia, questo robusto e apprezzabile approccio è risultato in profondo contrasto con precedenti risposte a massicce violazioni dei diritti umani commesse dalla Russia e da altri stati e con la vergognosa risposta in atto a conflitti come quelli in Etiopia e Myanmar. Se quel sistema avesse funzionato per chiamare la Russia a rendere conto dei crimini commessi in Cecenia e in Siria, allora come oggi migliaia di vite avrebbero potuto essere salvate, in Ucraina e altrove. Invece, abbiamo altra sofferenza e altre devastazion”, ha proseguito Callamard.

“Se la guerra di aggressione russa ha dimostrato qualcosa per il futuro del mondo, è l'importanza di un ordine internazionale basato su regole efficaci e applicate in modo coerente. Tutti gli stati devono raddoppiare gli sforzi nella direzione di un nuovo ordine basato sulle regole a beneficio di tutte le persone, ovunque”, ha commentato Callamard.

Per i palestinesi della Cisgiordania occupata, rileva Amnesty, il 2022 è stato uno degli anni più mortali da quando, nel 2006, le Nazioni Unite hanno iniziato a registrare i numeri delle vittime: lo scorso anno sono stati 151 i palestinesi uccisi, tra i quali decine di minorenni, dalle forze israeliane. Queste hanno anche continuato a espellere i palestinesi dalle loro case. Il governo israeliano 'ha in programma una grande espansione degli insediamenti illegali nella Cisgiordania occupata', ma 'invece di chiedere la fine del sistema israeliano di apartheid, molti stati occidentali hanno scelto di attaccare i promotori di tale richiesta'.

Gli Usa hanno “condannato ad alta voce le violazioni dei diritti umani russe in Ucraina e hanno accolto decine di migliaia di ucraine e ucraini in fuga dalla guerra, ma le loro politiche e prassi razziste contro i neri hanno causato l'espulsione, tra il settembre 2021 e il maggio 2022, di oltre 25.000 persone fuggite da Haiti, sottoponendo molte di esse a torture e ad altri maltrattamenti".

Gli stati dell'Unione europea “hanno aperto le frontiere alle persone in fuga dall'Ucraina dimostrando di essere, in quanto uno dei raggruppamenti più ricchi al mondo, più che in grado di ricevere grandi numeri di persone in cerca di salvezza e di dar loro l'accesso alla salute, all'educazione e all'alloggio”. Al contrario, però, “molti di quegli stati hanno chiuso le porte a chi fuggiva dalla guerra e dalla repressione in Siria, Afghanistan e Libia”.

“Le risposte all'invasione russa dell'Ucraina ci hanno detto qualcosa su ciò che si può fare quando c'è la volontà politica di farlo: condanna globale, indagini sui crimini, frontiere aperte ai rifugiati. Quelle risposte devono essere un manuale su come affrontare tutte le massicce violazioni dei diritti umani”, ha dichiarato Callamard.

I “doppi standard” dell'Occidente, sostiene il rapporto, “hanno rafforzato stati come la Cina e consentito a Egitto e Arabia Saudita di evadere, ignorare o respingere le critiche sulla loro situazione dei diritti umani”.

Nonostante le massicce violazioni dei diritti umani, equivalenti a crimini contro l'umanità, nei confronti degli uiguri e di altre minoranze musulmane, Pechino è riuscita a eludere le condanne, a livello internazionale, da parte dell'Assemblea generale, del Consiglio di sicurezza e del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite.

“Gli stati applicano le norme sui diritti umani caso per caso, mostrando in modo sbalorditivo la loro clamorosa ipocrisia e i doppi standard. Non possono criticare le violazioni dei diritti umani in un luogo e, un minuto dopo, perdonare situazioni analoghe in un altro solo perché sono in ballo i loro interessi. Tutto questo è incomprensibile e minaccia l'intera struttura dei diritti umani universali”, ha aggiunto Callamard.

“C'è anche bisogno che gli stati che finora hanno esitato assumano una chiara posizione contro le violazioni dei diritti umani ovunque si verificano. Servono meno ipocrisia, meno cinismo, più coerenza, più azione basata sull'ambizione e sui principi da parte di tutti gli stati per promuovere e proteggere tutti i diritti”, ha sottolineato Callamard.

Il rapporto prosegue citando numerosi casi di violazioni dei diritti umani in altri Paesi del mondo, oltre a denunciare l'inefficacia della lotta internazionale al cambiamento climatico e il peggioramento della situazione dei diritti delle donne: oltre a far riferimento alle crisi in Afghanistan e Iran, Amnesty denuncia anche la rimessa in discussione del diritto di aborto negli Usa.

“Il mondo è assediato da un assalto di crisi che collidono tra loro: conflitti diffusi, economie globali crudeli che finiscono per caricare sulle spalle di molti stati un debito insostenibile, evasioni fiscali da parte delle aziende, uso della tecnologia come arma, crisi climatica e placche tettoniche dei poteri in movimento. Non avremo alcuna possibilità di sopravvivere a queste crisi se le nostre istituzioni internazionali non saranno all'altezza”, ha commentato Callamard.

“È fondamentale che le istituzioni e i sistemi internazionali che dovrebbero proteggere i nostri diritti siano rafforzati piuttosto che indeboliti. La prima cosa da fare è finanziare appieno i meccanismi sui diritti umani delle Nazioni Unite in modo che le indagini e l'accertamento delle responsabilità proseguano e si arrivi alla giustizia”.

Amnesty International chiede “una riforma del massimo organo decisionale delle Nazioni Unite, il Consiglio di sicurezza, in modo che possa essere la voce degli stati e delle situazioni tradizionalmente ignorate, soprattutto nel Sud globale”. Il sistema internazionale "ha bisogno di una seria riforma che rifletta la realtà odierna. Non possiamo permettere agli stati membri permanenti del Consiglio di sicurezza di trincerarsi dietro al loro potere di veto e di mantenere immutati i propri privilegi. La mancanza di trasparenza e di efficacia nel processo decisionale del Consiglio di sicurezza rende l'intero sistema aperto alle manipolazioni, agli abusi e alle disfunzioni'', ha aggiunto Callamard.

“Mentre i governi che perseguono i propri interessi non pongono i diritti umani al primo posto, il movimento per i diritti umani mostra che possiamo ancora trarre ispirazione e speranza dalle persone che gli stati avrebbero dovuto proteggere”, conclude.