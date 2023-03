Anche Wall Street apre in rosso

Rimbalzo decisamente finito per le borse europee. Quella di Milano aveva aperto con un incremento di oltre l'1 e mezzo per cento. Alle 15.15 invece -1,38%, -6,20% il bilancio della settimana. Ieri c'era stata una risalita dell'1,38%, già annullata dal calo di oggi.

Ribassi in avvio anche a Wall Street, scende in particolare l'indice Dow Jones, -0,83%, mentre il Nasdaq è quasi invariato.

Sono sempre le banche sotto osservazione. A Milano l'indice da mezzogiorno è diventato negativo, alle 15.00 -1,75%. Ieri la ripresa era seguita agli annunci della Bce sui tassi. E ad alcune mosse volte a rassicurare i mercati sui casi di First Republic Bank e Credit Suisse.

A preoccupare i mercati sono i nuovi cali che interessano questi due titoli. Credit Suisse, ieri +18% dopo l'intervento della banca centrale svizzera, oggi scende nuovamente del 9%, con un calo del 17% rispetto a martedì.

Scende del 15 per cento First Republic Bank, nonostante l'iniezione di liquidità attraverso depositi per 30 miliardi di dollari che è stata promessa da un gruppo di grandi banche americane. Dimenticato il +10% di ieri; la discesa del titolo rispetto all'inizio di marzo è del 76%.