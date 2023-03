Ancora scontri nelle città francesi, oggi guerriglia al bacino idrico di Saint-Soline

A Sainte-Soline si sono riunite migliaia di manifestanti ecologisti, gli organizzatori dicono 25mila. Siamo nel dipartimento delle Deux-Sèvres nella regione della Nuova Aquitania, nell'Ovest del Paese.

L'obiettivo è una protesta contro il progetto del mega-bacino idrico in costruzione. Progetto voluto da una cooperativa di agricoltori e sostenuto dal governo.

Il grosso del corteo ha aggirato il bacino tenendosi per mano, in una catena umana, pochi metri davanti ai gendarmi. Le esplosioni sono state decine: fuochi d'artificio, cocktail molotov, lacrimogeni continui, granate GM2L.

Tra i manifestanti ci sono diversi feriti, mentre tre automezzi della gendarmeria hanno preso fuoco. Presenti, secondo la polizia, un migliaio di casseur e black-block confusi tra i manifestanti.

La polizia è schierata con 3.000 agenti. La risposta con gas lacrimogeni non si è fatta attendere.

La Francia brucia da dieci giorni , la protesta più ampia è quella contro la riforma che alza l'età da 62 a 64 anni. Ieri annullati anche voli su Parigi e Lione a causa dei disagi.