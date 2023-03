Cinque anni fa ci lasciava Fabrizio Frizzi, indimenticato conduttore gentiluomo

Era per tutti il conduttore gentiluomo, una figura amata in modo trasversale dal pubblico e dai colleghi che hanno avuto la fortuna di lavorare con lui. Fabrizio Frizzi se ne andava il 26 marzo 2018, scatenando un'ondata di affetto che per giorni ha circondato la sua famiglia e la RAI.

Ancora oggi, a distanza di cinque anni, Frizzi viene ricordato con amore e nostalgia. Per sempre sarà il volto di Scommetiamo che..?, la voce del cowboy Woody di Toy Story, il presentatore di Miss Italia che gli ha portato l'amore travolgente con Carlotta Mantovan, l'ex marito-amico di Rita Dalla Chiesa, un artista a tutto tondo che ha prestato la sua professionalità anche alla radio, al cinema, alla pubblicità.

Nel 2018 la RAI ha intitolato a lui gli Studi televisivi DEAR, rinominati Studi televisivi Fabrizio Frizzi. Come segno di affetto e di riconoscimento, sopra la porta di ingresso dello studio televisivo dove si registra il programma L’eredità è stata affissa la sua maglietta di pallacanestro numero 10. Per più di 15 anni, infatti, Frizzi è stato presidente della nazionale artisti di pallacanestro, uno sport che amava.