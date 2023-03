Antonio Tajani: "Il 26 aprile in Italia una conferenza per la ricostruzione in Ucraina"

"Oggi in collegamento con i ministri degli Esteri G7 ho annunciato che il governo organizzerà il 26 aprile una conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina, con il contributo delle imprese italiane. Prosegue il nostro impegno in favore della pace e della libertà per il popolo ucraino". Lo ha annunciato su Twitter il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

Si concretizza così quanto lo stesso Tajani aveva indicato in un'intervista lo scorso 21 febbraio: “Vogliamo essere protagonisti della ricostruzione dell'Ucraina - spiegava a La Stampa - stiamo organizzando un evento, da svolgere nelle prossime settimane a Roma, per presentare un piano e coinvolgere il maggior numero possibile di imprese”