Borse, apertura tonica per i principali listini europei

Milano parte forte guadagnando oltre un punto poi si assesta a +0,66 ma resta la migliore del Vecchio Continente tallonata da Parigi (+0,58) Londra (+0,39) e Francoforte (+0,38).



Dunque i listini europei sembrano voler confermare il tentativo di ritorno alla normalità manifestato ieri con il rimbalzo legato soprattutto ai bancari.



Si aspettano ora le indicazioni che arriveranno nei prossimi giorni sull'inflazione.



Ottimismo dei mercati in linea con quanto accaduto sui mercati asiatici, sostanzialmente positivi con Hong Kong e Seul che guadagnano circa un punto.



Un ottimismo che sembra in linea con le previsioni dei futures di Wall Street che prevedono una seppur lieve salita dei due indici principali dopo il rimbalzo delle banche e delle società del petrolio.



A proposito di banche da segnalare il rialzo del 53,7 per cento di First Citizens, semisconosciuta banca americana che ha rilevato con un fortissimo sconto una parte importante della fallita Silicon Valley Bank.



Infine un’occhiata all’Euro, in leggera risalita sul Dollaro, 1,081.