Arriva Playboy 2.0: in copertina una coniglietta seduta su un razzo

Pronta a sbarcare sul digitale, la piattaforma sarà rilasciata ufficialmente entro la fine dell'anno. L’annuncio della rivista fondata da Hugh Hefner è accompagnato dallo slogan: “A new platform for real connection” .

L'obiettivo del nuovo Playboy è quello di sfidare OnlyFans con una piattaforma dove gli utenti potranno ora interagire con i "creator" che pubblicheranno contenuti non censurati sulle loro pagine. Per poterlo fare bisogna essere accettati dal team editoriale che potrà pubblicare contenuti e non sarà ammesso il porno ma via libera alle nudità.

L’ultimo numero cartaceo risale al 2020 e ora Playboy si appresta a sbarcare sul digitale con la sua prima nuova copertina: la modella Amanda Cerny vestita da coniglietta e seduta su un razzo, immortalata da Charlotte Rutherford.