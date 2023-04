Asportato un tumore di 2 kg dal fegato di una lattante di 10 mesi e 8 kg di peso

Utilizzando un sofisticato software di elaborazione delle immagini TAC è stato costruito un modello tridimensionale del fegato per valutarne le dimensioni e i rapporti del tumore con la parte sana dell'organo e i suoi vasi sanguigni. Il modello ha reso evidente che l'asportazione del tumore avrebbe lasciato una quantità insufficiente di fegato sano la quale, nonostante le capacità di rigenerazione delle cellule epatiche, non avrebbe garantito il buon funzionamento dell'organo dopo l'operazione. L’equipe di Marco Spada ha quindi deciso di adottare una strategia che permette di ottenere in poche settimane l'aumento del volume del fegato sano, destinato a rimanere dopo l'asportazione del tumore. Questa metodica di radiologia endovascolare, denominata embolizzazione portale , consiste nel bloccare l'afflusso di sangue verso la parte di fegato occupata dal tumore e deviare tutto il flusso sanguigno della vena porta verso la parte sana del fegato.

Si tratta di un tumore benigno che deriva dalla crescita anomala delle cellule del fegato di origine mesenchimale. Si tratta del secondo tumore in ordine di frequenza che può svilupparsi nel fegato in età pediatrica, soprattutto nei primi due anni di vita.

A distanza di 4 settimane dall'embolizzazione portale, una nuova TAC con ricostruzione 3D ha confermato che il fegato sano era raddoppiato, favorendo le condizioni per effettuare l’intervento. La bimba è stata sottoposta alla resezione del tumore, sono stati asportati 6 degli 8 segmenti che costituiscono il fegato.

L’intervento è durato oltre 6 ore. “Resezioni epatiche così estese – spiega il chirurgo- non sono frequenti nei bambini piccoli e richiedono elevate competenze non solo di chirurgia epatobiliare, ma anche anestesiologiche, intensivistiche, radiologiche, epatologiche, oncologiche, anatomopatologiche ed infermieristiche pediatriche, come quelle presenti nel nostro ospedale. Solo in questo modo è possibile trattare correttamente e in sicurezza i bambini con tumori del fegato”. Il decorso post-operatorio non ha presentato problemi e la bambina è stata dimessa 9 giorni dopo.

La bambina è stata dimessa e sta bene

“Dai controlli effettuati dopo la dimissione abbiamo verificato che la bambina sta molto bene, ha ripreso ad alimentarsi e a crescere regolarmente- ha aggiunto Spada- Il fegato "rimasto" ha già iniziato il processo di rigenerazione che farà sì che il suo volume torni alla normalità nell'arco di poche settimane, garantendo alla bambina una vita del tutto normale”.