Atletica. Campionati europei indoor 2023, il giorno di Marcell Jacobs. Segui la diretta streaming

Tanta Italia in questa terza giornata dei Campionati Europei indoor in corso a Istanbul. La gara più attesa, naturalmente la finale dei 60 metri piani dove il campione uscente Marcell Jacobs deve vedersela con il britannico Prescod e Samuele Ceccarelli. Il neo campione Italiano della specialità laureatosi ad Ancona autore in semifinale di uno strepitoso 4"47.

Dopo l'emozionante concorso vinto dall’azzurro Zane Weir nel lancio del peso, ci aspettano ancora altre medaglie.

Oltre la gara dello sprint con entrambi gli Azzurri qualificati per la finale, altri nostri atleti: Roberta Bruni impegnata nella finale di salto con l’asta, Dariya Derkach e Ottavia Cestonaro in quella del triplo, Sintayehu Vissa sui 1500 metri.