Atletica, Italia a caccia di ulteriori soddisfazioni nell’ultima giornata agli Europei indoor 2023

Ancora emozioni sono attese all'Ataköy Arena di Istanbul dove è in corso la quarta e ultima giornata di gare.

Dopo l'emozionante concorso vinto dall’azzurro Zane Weir nel lancio del peso, e il trionfo italiano nei 60 metri piani con l’oro conquistato da Samuele Ceccarelli in 6”48 davanti a un non ancora in perfetta forma Marcell Jacobs (che ha comunque fatto segnare il suo miglior stagionale con 6”50), e la medaglia d’argento vinta da Dariya Derkach nel salto triplo con la misura di 14,20, il programma di oggi vede altri atleti italiani con buone possibilità di salire sul podio.

Attesi Claudio Stecchi nel salto con l’asta, nel lungo Larissa Iapichino, sugli 800 metri Catalin Tecuceanu, Simone Barontini ed Eloisa Coiro, nell'alto Marco Fassinotti e Christian Falocchi, oltre alla staffetta 4x400 metri femminile. Tutti azzurri che si sono qualificati per le finali già nei giorni scorsi.

Le gare del mattino hanno portato in finale anche, per i 60 ostacoli Paolo Dal Molin, medaglia di bronzo nella scorsa edizione, che nella sua semifinale mattutina ha fatto il tempo di 7”62, e il ventenne Lorenzo Simonelli con 7”74.

Fuori invece come primo degli esclusi, sempre nei 60 ostacoli, Hassane Fofana, autore di un 7”71 nell'altra semifinale ma fuori per il piazzamento, quinto al traguardo; e tra le donne out Elisa Di Lazzaro, settima in 8”06 a soli due centesimi dal record personale.