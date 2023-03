Atletica, Europei indoor 2023. A Istanbul le prime finali. Segui la diretta streaming su Rainews.it

Dopo la prima giornata di eliminatorie e batterie all'Ataköy Arena di Istanbul si disputano le prime finali dei concorsi e della pista.

In lotta per salire sul gradino del podio: Leonardo Fabbri e Zane Weir nel getto del peso, Nadia Battocletti impegnata sui 3000 metri e Tobia Bocchi nel salto triplo.

Nella finale dei 1500 poi scenderanno in pista Pietro Arese e Ossama Meslek.

Altri Azzurri impegnati oggi: Mattia Furlani qualificazioni del salto in lungo. Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo per le qualificazioni del salto con l’asta, mentre Ottavia Cestonaro e Darya Derkach si cimenteranno in quelle del salto triplo.

Da seguire anche Vladimir Aceti nelle batterie dei 400 metri e Stefano Sottile nelle qualificazioni del salto in alto.