Salto in alto. Gimbo annuncia il suo nuovo coach: "E' Giulio Ciotti"

Il campione italiano di salto in alto, Gianmarco Tamberi, ha annunciato oggi chi ha scelto come coach per seguirlo nei futuri impegni: "Sarà Giulio Ciotti, cercavo una persona che fosse affine a me e alla mia tecnica di salto". Giulio Ciotti, attuale allenatore della nazionale, classe '76, ex atleta di salto in alto, gemello di Nicola anche lui altista, è stato medaglia d'argento ai Giochi del Mediterraneo nel 2001, oltre a vantare anche sei titoli di campione italiano assoluto negli anni 2001/2010.

"La mia scelta per la guida tecnica è ricaduta su di lui per le tantissime affinità tecniche che ci uniscono - ha dichiarato Tamberi, olimpionico a Tokyo e guidato per anni dal padre Marco - Giulio ha sempre cercato di sperimentare e approfondire con i suoi atleti un salto che è molto simile al mio, ovvero improntato nella velocità e nel rimbalzo allo stacco. Ho fatto mesi di prove prima di prendere una decisione finale, volevo essere sicuro della scelta. Ormai è da ottobre che mi sto allenando con continuità e grande intensità nella parte fisica con il mio nuovo preparatore Michele Palloni con il quale mi sto trovando benissimo, avere adesso confermato anche la figura del tecnico mi da un gran carica e voglia di fare. Sono quei cambiamenti che ti fanno tornare ragazzino dal punto di vista delle motivazioni. Sento dentro un enorme voglia di mettermi alla prova - ha aggiunto - e di dimostrare quanto valgo".

"Ogni volta che si avvicina l'Olimpiade, che è stata una vera ossessione per me, scalpita sempre qualcosa dentro. Ora voglio provare a conquistare il titolo mondiale a Budapest che mi manca, vincere un'altra Olimpiade e anche l'europeo in casa a Roma, che ha il suo perché", queste le parole di Gimbo durante la conferenza stampa, e tiene a sottolineare gli obiettivi a cui punta nel prossimo anno e mezzo. Primo fra tutti il bis olimpico a Parigi 2024. "Adesso faccio fatica ad anticipare il post Giochi - ha detto l'olimpionico, oro a Tokyo - voglio godermi questi due anni pieni di grandi possibilità. Basterebbe vincere tre per fare qualcosa di pazzesco".

Il fuoriclasse marchigiano, che si è sposato a settembre, dopo la separazione ufficiale dal padre, suo allenatore, aveva dichiarato: “Con mio padre il rapporto è stato sempre complesso perché abbiamo caratteri forti, più volte si è rischiata la rottura, ma poi non era successo nulla, adesso era il momento giusto: ho una maturità diversa e una conoscenza di me stesso molto maggiore, sto valutando a quale allenatore affidarmi e sono sicuro che mi aiuterà in questa fase nuova della mia carriera. Non bisogna avere mai paura del cambiamento”.