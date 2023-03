Nuovo pesante cyber attacco, colpito un grande ente finanziario: danni per milioni di dollari

Un nuovo, pesante, cyberattacco in Australia ai danni stavolta di un grande ente finanziario: la Latitude Financial (fornitore di credito al consumo a catene di grandi magazzini, generali e di settore, tra cui Harvey Norman, David Jones, Apple e JB Hi-Fi ). Secondo un calcolo dei dirigenti dell'ente, "rubati" documenti di identità di 238 mila clienti , incluse le patenti di guida di circa altri 100mila.

La ministra australiana per la Cybersicurezza, Clare O'Neil , ha "accolto positivamente l'approccio collaborativo di Latitude con l'ACSC e con gli enti regolatori", volto a minimizzare il danno causato dall'attacco: " Questo incidente è un altro richiamo per tutti nella comunità , ad essere vigili sulla loro personale cybersicurezza", ha detto.

Non è noto se sia stato chiesto un riscatto per non pubblicare i dati personali sottratti, ma gli analisti prevedono che l'incidente farà scattare costi di molti milioni di dollari, anche se il danno sarà difficile da valutare.

La compagnia ha anche attirato su di se critiche da esperti del settore, per la vulnerabilità dei suoi sistemi: "Ecco un altro caso di furto di credenziali - ha detto al Sydney Morning Herald il docente del Cyber Security Program dell'università Latrobe di Melbourne, Jabed Chowdhuri - è tempo che le compagnie australiane diano la giusta priorità alle password ed alla gestione dell'identità".

"Un meccanismo di protezione della password in due o anche in tre fasi è la necessità del tempo presente", ha aggiunto.