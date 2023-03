Auto in fiamme in A1, chiuso tratto nel Fiorentino

Temporaneamente chiuso il tratto fiorentino di A1 compreso tra Calenzano e Barberino di Mugello in direzione Bologna a causa di un'autovettura in fiamme al km 268. Attualmente il traffico è bloccato e si registrano cinque km di coda in direzione Bologna. Lo rende noto Autostrade per l'Italia.

La chiusura, spiega una nota, è avvenuta intorno alle 14:45. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, la polizia stradale ed il personale della Direzione di tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia. Agli utenti diretti verso Bologna, Autostrade consiglia di uscire a Calenzano e percorrere la provinciale 8 Militare Barberinese per poi rientrare in A1 a Barberino.