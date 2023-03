Mobilità green, l'Italia chiede lo slittamento del voto Ue sullo stop alle auto inquinanti

L'Italia alla riunione degli ambasciatori dei 27 in Ue chiederà più tempo per approfondire la dichiarazione sugli e-fuel che la Commissione allegherà allo stop alle auto inquinanti dal 2035. La dichiarazione, si spiega, cambia sostanzialmente le condizioni per interpretazione ed attuazione del regolamento e l'Italia ritiene che gli Stati debbano avere il tempo di riflettere.

Si chiederà quindi che il regolamento sia tolto dai punti dove non è prevista discussione domani al Consiglio Affari Energia dove, sulla carta, è prevista la ratifica finale del regolamento, dopo l'intesa Ue-Germania. "Le regole procedurali del Consiglio prevedrebbero infatti un termine di 14 giorni per l'inserimento di un nuovo punto senza discussione nell'agenda del Consiglio".

Poco prima una fonte dell'Ue aveva annunciato: "La regolamentazione sulle emissioni di CO2 delle auto" che contiene lo stop alla vendita di veicoli a benzina o diesel dal 2035 "non sarà aperta a modifiche" e dunque "domani si potrebbe arrivare a una decisione finale, a patto che questa mattina ci sia l'accordo tra gli Stati membri".