Autobus di bambini contro un muro, tragedia evitata grazie alle maestre

I ripetuti impatti contro il guard rail, poi il salto nell'altra carreggiata e il grande botto contro il muro. Stavano andando sulla neve a Limone i 52 bambini e quattro insegnanti della scuola primaria dell'istituto Boine di Imperia quando, intorno alle 8:30, il pullman che percorreva la A10 in direzione levante, per un probabile malore del conducente, si è schiantato contro il muraglione dell'autostrada proprio all'altezza del casello di Pietra Ligure.

Una tragedia sfiorata grazie alla prontezza di due maestre: accortesi che il mezzo era fuori controllo, sono riuscite a prendere in mano il volante e a dirigere il pullman verso monte anziché verso valle dove il avrebbe potuto finire giù dal viadotto.

E anche virando verso sinistra è andata comunque bene che in quel momento non transitassero auto o tir.

Il bilancio per fortuna è molto lieve: oltre al conducente, sono ricoverati all'ospedale Santa Corona per controlli una maestra e una decina di bambini, più che altro sotto shock per la vicenda.

Pesanti le ripercussioni sul traffico con l'A10 chiusa per circa un'ora in direzione Francia.

Sul posto sono intervenuti la polizia, i vigili del fuoco e i mezzi di Autofiori che hanno soccorso i ragazzi e hanno messo in sicurezza l'autostrada riaperta intorno alle 10, ma con code residue fra i caselli di Finale e Pietra Ligure.