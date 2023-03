Avvio debole per le Borse europee, in Asia rimbalza Hong Kong

Partono esitanti le Borse europee; Milano a -0,35%, sugli stessi livelli Francoforte e Parigi. L'attesa per le decisioni di domani della Banca centrale europea sembra avere la meglio sull'ottimismo di ieri. Che prevale invece sulle Borse asiatiche e in particolare Hong Kong, che oggi rimbalza dell'1,73% dopo essere stata ieri la più penalizzata. A trainarla, lo stesso titolo che ieri era invece stato la sua zavorra, Hsbc holdings, branca asiatica del gruppo britannico Hsbc, quello che ha salvato la filiale in Gran Bretagna di Silicon Valley Bank acquistandola per la cifra simbolica di 1 dollaro.

Per spiegare questo cambio di rotta possiamo dire che gli operatori di mercato stanno già guardando oltre: non si preoccupano più di Svb e di un possibile contagio della sua crisi a tutto il settore bancario, ma sperano in un effetto collaterale positivo, ovvero la possibilità che le banche centrali, proprio per sostenere il settore bancario, decidano di prendersi una pausa nel rialzo dei tassi d'interesse. Ipotesi che potrebbe già essere confermata, o smentita, domani, con la decisione di politica monetaria della Banca centrale europea.