Avvio in calo per Piazza Affari

Avvio poco mosso per la borsa di Milano, -0,33% per cento dopo il due giorni di risalita: ieri +2,53%, lunedì +1,59%. L'indice Ftse Mib è a quota 26.516punti, dall'inizio delle turbolenze di Silicon Valley Bank, il 10 marzo, il calo del principale listino milanese è di circa il 5%. Oggi nel resto d'Europa Francoforte -0,11%, Londra -0,35%.

Non aiuta il mercato britannico il dato sull'inflazione arrivato questa mattina. A febbraio la variazione dei prezzi al consumo è stata del +10,4% su base annua, in rialzo dal +10,1% di gennaio e sopra le aspettative degli analisti, che si fermavano al +9,9%. Domani ci saranno le decisioni sui tassi della Banca d'Inghilterra.

Gli occhi sono però puntati sulle decisioni di questa sera della Fed, la banca centrale americana. Due gli scenari: aumento di 25 punt base o nessun rialzo. Una decisione che deve tenere conto dell'inflazione, che negli Stati Uniti sta scendendo ma in modo molto graduale. E che ha a che fare anche con la psicologia dei mercati, perché un cambio di traiettoria potrebbe paradossalmente far pensare gl investitori che la situazione sia grave e che la Fed abbia più informazioni rispetto ai mercati.

Ieri intanto ha parlato la segretaria al Tesoro degli Stati Uniti, Janet Yellen. Gli Stati Uniti - ha detto - sono pronti a intervenire per proteggere le banche più piccole, con azioni drastiche come quelle prese per salvare Silicon Valley Bank e Signature Bank, per le quali sono stati assicurati i depositi.

Questo ha fatto salire del 29% ieri le azioni di un'altra banca nell'occhio del ciclone, First Republic Bank, che dall'inizio di marzo, malgrado l'ultimo rimbalzo, sono scese dell'87%.

Anche in Asia le borse questa notte sono salite: Tokyo +1,93%, Hong Kong +1,70%, Shanghai +0,31%.

A Piazza Affari maggiori rialzi per Hera (+1,76%) e FinecoBank (+0,93%). Maggiori ribassi per Banca Mps (-1,81%), seguita da Terna e Azimut (entrambe -1,3%).

Sotto osservazione Tim (-0,7%). Nella notte è stato firmato l'accordo con i sindacati per un numero massimo di 2.000 uscite volontarie in isopensione nel 2023. Questo strumento potrà essere utilizzato fino a un massimo di 6 anni per gli uomini e 7 anni per le donne, fino a 4 anni e mezzo, secondo quanto si apprende, per tecnici e progettisti.