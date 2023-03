Avvio positivo per le Borse, trovato acquirente per depositi Svb

Partono di slancio le Borse europee. Milano a +1,44%, guadagna quasi l'1% Londra, l'1,2% Parigi.

A rassicurare questa mattina è una notizia in arrivo dagli Stati Uniti: è stato trovato l'acquirente per depositi e prestiti di Silicon Valley Bank, finora rimasti in una 'banca-ponte' sotto curatela della Commissione federale per i depositi. Si tratta di First Citizens Bank, istituto specializzato nell'acquisto e incorporazione di banche fallite - ne ha acquisite 20 negli ultimi 14 anni, secondo dati citati dai media americani. L'acquisto avviene a forte sconto - 16,5 miliardi di dollari per un portafoglio che sulla carta ne vale oltre 70 - e non include titoli, partecipazioni azionarie ed altri asset, che restano sotto amministrazione controllata della Fdic.

Poco influenzati, invece, i mercati asiatici, che restano contrastati. Negativi in particolare Hong Kong e le Borse della Cina continentale, preoccupate per il dato sui profitti industriali in Cina, che dall'inizio dell'anno sono in calo di oltre il 20%, a causa dell'aggiustamento legato all'uscita dalla politica Covid zero.