Azienda finlandese vieta l'uso delle immagini dei Mumin nella Federazione Russa

La società finlandese Moomin Characters, che detiene i diritti sulle opere della scrittrice e illustratrice Tove Jansson, non rilascia più la licenza per utilizzare le immagini dei Mumin in Russia, e ha anche rifiutato di estendere l'attuale accordo.

La Moomin Characters ha preso questa decisione a causa delle sanzioni imposte alla Russia in seguito alla guerra in Ucraina, nonché per la posizione dell'azienda.

Il più grande centro commerciale di Mosca "Afimall" ha già affrontato le conseguenze di questa decisione, essendo stato costretto ad annullare il festival per bambini "Festival di primavera con i Moomin".

Moomin sono i personaggi centrali della serie di libri di Tove Jansson sulle creature fiabesche che conducono uno stile di vita umano. I libri sui Moomin sono stati tradotti in più di 50 lingue e i cartoni animati sono stati proiettati in più di 124 paesi.

Nel 1958, Tove Jansson e suo fratello Lars hanno creato Moomin Characters, ora l'azienda è gestita dai membri della famiglia Jansson. Su licenza di Moomin Characters, tra le altre cose, sono prodotte tazze di porcellana Moomin, uno dei principali beni di esportazione della Finlandia.