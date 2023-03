"Bakhmut è circondata", gli ucraini verso il ritiro. Kiev: "10mila soldati russi si sono arresi"

La morsa si stringe, con i soldati professionisti della milizia mercenaria Wagner che combattono casa per casa, in un paesaggio ormai, quasi distrutto: dopo mesi di combattimenti finiti in un bagno di sangue sia per gli ucraini che per i russi, il fondatore del gruppo, Evgeny Prigozhin, ha lancia un ultimatum al presidente ucraino Zelensky: "Bakhmut è circondata, è il momento di evacuare bambini e anziani". Perché secondo i mercenari russi sarebbe ormai imminente la capitolazione della città simbolo nel Donetsk. Ma Kiev continua a sostenere che la situazione è “sotto controllo”: "La situazione è estremamente complessa e difficile, ma controllata", così il segretario del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale ucraino, Oleksiy Danilov. “È la nostra terra e dobbiamo proteggerla”.

Bakhmut, "intensi combattimenti"

Kiev prova a resistere parlando di "intensi combattimenti dentro e intorno" all'insediamento dove le forze russe "hanno inviato le unità più addestrate dei Wagner e altre unità regolari dell'esercito russo" e smentendo il video con il quale Prighozin rivendicava i suoi combattenti "praticamente nel centro città".

Ma i segnali sembrano chiari: le forze ucraine avrebbero già fatto saltare in aria un ponte ferroviario in città, segno che si starebbero preparando al ritiro. La cattura di Bakhmut rappresenterebbe un successo a lungo ricercato da Mosca, anche se secondo gli esperti porterebbe un valore strategico limitato.

Kiev: "10mila soldati russi si sono arresi"

Di certo, sarebbe un'iniezione di fiducia per le truppe di Putin sfiancate dalla guerra, come dimostrano anche i quasi 10.000 soldati russi che secondo le autorità ucraine si sono arresi volontariamente tramite il progetto "Voglio vivere": la linea telefonica lanciata a settembre per consentire agli occupanti di consegnarsi. Kiev teme il peggio anche a Kupiansk, importante snodo nella regione di Kharkiv dove le autorità ucraine hanno ordinato a famiglie e persone "con mobilità ridotta" di lasciare la città a causa dei "costanti" bombardamenti russi.



L'attacco a Bryansk

Intanto la guerra è sempre più presente anche in territorio russo, con Mosca che tira in ballo ancora una volta l'Occidente all'indomani dell'attacco nella regione frontaliera di Bryansk: "Gli assassinii sono stati commessi con armi della Nato", quindi c'è da chiedersi se i Paesi dell'Alleanza siano "complici in questi crimini e sponsor del terrorismo", è l'attacco del ministero degli Esteri russo.

Putin: "Misure anti-terrorismo"

Il presidente Putin ha discusso di "misure per la protezione anti-terrorismo" in una riunione del Consiglio di Sicurezza nazionale, mentre il Cremlino ha annunciato che "prenderà misure" per prevenire nuove incursioni ucraine sul suo territorio. Anche se al momento non è stata presa alcuna decisione sull'introduzione della legge marziale.

Ucraina: "Conseguenze della perdita di controllo interno al Paese"

Kiev continua a sostenere di non avere alcuna responsabilità negli ultimi attacchi in Russia: "Sono conseguenze dirette della perdita di controllo interno al Paese", ha affermato il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak. Una versione respinta da Mosca, che accusa invece Usa e Nato di continuare nei loro "piani geopolitici di annientare la Russia" non solo fornendo armi, ma "aiutando Kiev ad individuare gli obiettivi da bombardare".

Mosca: "Vogliono conquistare la Crimea"

Secondo Mosca, Washington starebbe incoraggiando Kiev anche a "pianificare la conquista militare della Crimea", ha affermato il ministero degli Esteri russo. Continua la corsa alle armi: "Proiettili"

Mentre continua e si intensifica la corsa alle armi. Gli Usa hanno annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari a Kiev da 400 milioni di dollari composto principalmente da munizioni, proprio mentre Zelensky è tornato a sottolineare come "l'artiglieria è la nostra necessità numero uno. Questo è ciò di cui abbiamo bisogno: munizioni, proiettili a lungo raggio per fermare la Russia".

Secondo fonti Ue al Financial Times, l'Ucraina riceverà munizioni entro poche settimane, dopo che Bruxelles ha proposto di rimborsare i Paesi che forniranno i proiettili dalle loro scorte.