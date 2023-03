Barcellona nei guai, ufficialmente sotto indagine Uefa

Il Barcellona è finito in questi giorni sotto la lente d'ingrandimento della Uefa per il "Caso Negreira", che potrebbe portare addirittura all'esclusione dalle coppe europee. La Uefa vuole andare a fondo sulla vicenda legata ai pagamenti del club nei confronti dell’ex vicepresidente degli arbitri spagnoli, Jose Maria Enriquez Negreira. Il massimo organo europeo ha annunciato l'apertura di una indagine su una "possibile violazione del quadro giuridico", riguardo il contesto dello scandalo nato dall'inchiesta della magistratura spagnola sui versamenti di soldi del club catalano alla societa' dell'ex vicepresidente degli arbitri spagnoli. Secondo la giustizia spagnola, per tre anni, tra il 2016 e il 2018, il club catalano avrebbe pagato quasi 1,4 milioni di euro a una società privata riferibile a Negreira, che all'epoca dei fatti era il vice presidente del Comitato tecnico degli arbitri.

L'inchiesta era partita in seguito a una verifica fiscale alla stessa società, la Dasnil 95 SL, di cui esiste un solo socio, ovvero Negreira, riguardante la tassazione di quei 1,4 milioni di euro. Ora l'indagine della Uefa potrebbe portare conseguenze a livello sportivo come l'esclusione dalle competizioni europee: il regolamento, infatti, stabilisce come requisito essenziale per la partecipazione di qualsiasi club di non essere "stato direttamente e/o indirettamente coinvolto in qualsiasi attività volta a organizzare o influenzare l'esito di una partita a livello nazionale o internazionale", e inoltre "deve confermarlo per iscritto all'amministrazione Uefa". L'attuale presidente, del Barcellona, Joan Laporta, ora al suo secondo mandato alla guida del club, ha negato che gli arbitri siano stati corrotti e ha avviato un'indagine interna. Intanto, nei giorni scorsi, il Real Madrid ha annunciato che chiederà di partecipare come "parte lesa" all'indagine della Procura di Barcellona.