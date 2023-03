Because the night: compie 45 anni il capolavoro scritto da Springsteen e reso famoso da Patti Smith

Easter, l'album più famoso di Patti Smith, disco celebrato e più popolare della poetessa punk, uscì il 3 marzo 1978. Nell'album una traccia che avrebbe lasciato il segno, una traccia diventata famosa in tutto il mondo, uno dei brani più iconici e più amati dell'intera storia del rock. Il pezzo, scritto da Bruce Springsteen, era destinato al quarto album del boss, “Darkness on the Edge of Town” ma durante le sessioni di registrazione per ragioni sconosciute il musicista decise di tagliarlo dalla rosa delle tracce prescelte. Il gruppo di Patti Smith che allora era formato da Lenny Kaye alla chitarra, Ivan Kral al basso, Richard Sohl alle tastiere e Jay Dee Daugherty alla batteria stava lavorando su Easter nello studio di fianco al suo. Quando Bruce si rese conto che Because the Night non avrebbe trovato posto nel suo album, pensò di proporla a Patti, che ovviamente lavorò sul brano soprattutto adattando il testo, ripensandolo dal punto di vista femminile. Una storia al femminile tutta dedicata all’amato marito Fred “Sonic” Smith. Patti freme perché sta aspettando una telefonata di Fred alle ore 18, ma lui non la chiama se non alle 2 di notte. Patti cambiò l'arrangiamento del brano, più in chiave rock, più “ruvido”. Quel mix di potenza e poesia trasformò la canzone in un inno generazionale: uno sguardo diverso sull'amore perfettamente in linea con lo spirito ribelle di quegli anni. Nel 2010 Springsteen ha dichiarato: “Era una canzone d’amore e in realtà non ne stavo scrivendo in quel momento. Quella canzone è la grande canzone mancante di “Darkness On The Edge of Town”. Non avrei mai potuto finirla bene come lei. Patti era nel mezzo della sua relazione con Fred ‘Sonic’ Smith e l’ha scritta e cantata in un modo che è stato semplicemente meraviglioso”