Berrettini fischiato al torneo di Acapulco: si ritira ai quarti per infortunio

Finisce ai quarti, con il ritiro, il torneo Atp 500 di Matteo Berrettini sul cemento messicano di Acapulco. Il tennista italiano è stato costretto ad abbandonare il match contro Holger Rune, numero 10 del mondo, per un problema alla gamba destra mentre era in svantaggio per 6-0/1-0.

Fin dall'inizio si vede che l'azzurro è in difficoltà. Rune serve benissimo da destra e sinistra, e risponde con altrettanta efficacia. Il danese è più reattivo, più agile, viaggia con due marce più alte rispetto a Berrettini, pesante e poco fluido negli spostamenti, lento nel far spazio alla palla quando Rune gli gioca al corpo.

Sul 4-0/40-15 cala un temporale forte quanto inatteso. Al momento della sospensione i numeri parlano chiaro: Rune ha vinto 19 punti, Berrettini 5. Lo scenario prosegue anche alla ripresa del gioco. Imballato, pesante, nervoso, Berrettini incassa il primo 6-0 dall'autunno del 2018, spacca una racchetta nel primo game del secondo set e poi abbandona la partita.

Il danese accede quindi senza difficoltà alle semifinali mentre il pubblico, deluso, ha accompagnato con una pioggia di fischi l'uscita anticipata dal campo di Berrettini.