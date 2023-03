Biden rivela che Carter gli ha chiesto l'elogio funebre

Il presidente Usa, Joe Biden, ha rivelato che l'ex presidente Jimmy Carter, che è ricoverato in una clinica per lungodegenti e ormai riceve solo cure palliative, gli ha chiesto di pronunciare il suo elogio funebre quando morirà. Lo racconta The Hill.



"Ho passato del tempo con Jimmy Carter", ha raccontato Biden, facendo capire che i medici hanno trovato "un modo per farlo andare avanti molto più a lungo di quanto si aspettassero". I sanitari hanno sostanzialmente stabilizzato l'ex presidente ormai 98enne.



"Mi ha chiesto di fare il suo elogio funebre", ha aggiunto. Poi è sembrato pentirsi di quanto aveva rivelato e ha accennato una marcia indietro: "Mi spiace, non avrei dovuto dirlo". Biden parlava a qualche decina di persone, durante una raccolta fondi a Rancho Santa Fe, in California.